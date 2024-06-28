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Олег Лурье: Выступление Байдена так потрясло всех, что спикер Джонсон призвал членов администрации президента отправить Байдена в отставку

Олег Лурье: Выступление Байдена так потрясло всех, что спикер Джонсон призвал членов администрации президента отправить Байдена в отставку

Выступление Байдена так потрясло всех, что спикер Джонсон призвал членов администрации президента отправить Байдена в отставку  "Сейчас многие спрашивают о применении 25-й поправки, потому что это тревожная ситуация.

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