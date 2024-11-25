Четыре всадника инфляции

Несмотря на беспрецедентно высокую ставку ЦБ, инфляция в следующем году может так и не замедлиться. Против будут играть рост тарифов и перекладывание налогового бремени на потребителейКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.
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