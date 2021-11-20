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Открыт коридор затмений: кто упадет в "критический разлом" с 19 ноября по 4 декабря

Открыт коридор затмений: кто упадет в "критический разлом" с 19 ноября по 4 декабря

В пятницу, 19 ноября, начнется период под названием коридор затмений. Это время он критично для людей, ведь произойдет повышения градуса эмоций, а уровень злости и агрессии может зашкаливать.

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