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Сборная Канады впервые проиграла оба матча в группе при текущем формате Кубка Шпенглера

Сборная Канады впервые проиграла оба матча в группе при нынешнем формате Кубка Шпенглера.  Канадцы уступили «Спарте» (2:3) и «Давосу» (1:2), но не выбыли из турнира – им предстоит сыграть в 1/4 финала.

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