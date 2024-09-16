Пожары охватили Кубань: началась эвакуация людей

Вечер предыдущего дня ознаменовался двумя возгораниями в Краснодаре. В поселке Лорис огонь вспыхнул на территории в 600 квадратных метров, а затем в поселке Российском — на площади 500 квадратов, сообщают новости Кубани.
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