Как заправить автомобиль каршеринга? Разобрался в нюансах и удивился поддержке Делимобиля

В последнее время часто пользуюсь каршерингом. И если Яндекс Драйв заправляет свои автомобили самостоятельно с помощью собственных мобильных заправщиков, то Делимобиль не только предлагает заправлять машины пользователям, но даже поощряет это.
В последнее время часто пользуюсь каршерингом. И если Яндекс Драйв заправляет свои автомобили самостоятельно с помощью собственных мобильных заправщиков, то Делимобиль не только предлагает заправлять машины пользователям, но даже поощряет это.
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