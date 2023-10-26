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Психолог Макарова: взваливать всю ответственность за питомца на ребенка нельзя

Психолог Макарова: взваливать всю ответственность за питомца на ребенка нельзя

Чтобы показать наглядно ребенку, что животное — это не просто игрушка, попробуйте "одолжить" ненадолго питомца у знакомых, взять на передержку — это хороший вариант попробовать свои силы и показать ребенку хотя бы часть обязанностей, прежде чем завести собственное животное.

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