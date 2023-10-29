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Будет вкусно

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Маринованный салат из остатков сезонных помидоров. За неделю становится хрустящим, как из бочки

Маринованный салат из остатков сезонных помидоров. За неделю становится хрустящим, как из бочки

На холода все обычно запасают красные, спелые помидоры. Но в ноябре найти идеальный овощ уже сложно, поэтому мы просто возьмем остатки сезонных помидоров не самой лучше кондиции.

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