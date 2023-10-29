Маринованный салат из остатков сезонных помидоров. За неделю становится хрустящим, как из бочки

На холода все обычно запасают красные, спелые помидоры. Но в ноябре найти идеальный овощ уже сложно, поэтому мы просто возьмем остатки сезонных помидоров не самой лучше кондиции.
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