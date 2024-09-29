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"Зеленский и Байден в ловушке. Трамп свободен": В мире зреет "договорняк" между Глобальным Югом и Западом?

"Зеленский и Байден в ловушке. Трамп свободен": В мире зреет "договорняк" между Глобальным Югом и Западом?

Зеленский и Байден попали в ловушку Стамбульских соглашений. После того как они их отклонили, теперь они не могут согласиться на худшие условия.

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