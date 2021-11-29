МВД и МЧС опровергли сообщения об эвакуации ТЦ «Мармелад» в Волгограде

Посетителей и работников ТЦ «Мармелад» эвакуировали 28 ноября в Дзержинском районе Волгограда. По словам очевидцев, рассказавших о произошедшем в соцсетях, людей вывели из здания якобы в связи с предупреждением о возможном минировании объекта.