Зеленский на совещании сдал Донбасс и обозначил срок – Бондаренко

Украинская власть была готова сдать России Донбасс еще во времена президентства Петра Порошенко. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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