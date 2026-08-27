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Зеленский на совещании сдал Донбасс и обозначил срок – Бондаренко

Зеленский на совещании сдал Донбасс и обозначил срок – Бондаренко

Украинская власть была готова сдать России Донбасс еще во времена президентства Петра Порошенко. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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