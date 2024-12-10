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Зимбабве с помощью России захотела создать ракету и построить космодром

Зимбабве с помощью России захотела создать ракету и построить космодром

Зимбабве с помощью России захотела создать ракету космического назначения и построить космодром. Об этом со ссылкой на генерального директора Национального геопространственного и космического агентства страны Паиноса Гвеме сообщает ТАСС.

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