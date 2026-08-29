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Татар-информ

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До +18 градусов ожидается в Татарстане 29 августа

До +18 градусов ожидается в Татарстане 29 августа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Переменная облачность ожидается в Татарстане в субботу, 29 августа.

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