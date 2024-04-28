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Смотрите кино внимательнее. Борьбу России за своё будущее предсказали знаменитые фильмы

Смотрите кино внимательнее. Борьбу России за своё будущее предсказали знаменитые фильмы

Возможности искусства не стоит преувеличивать, но и преуменьшать не стоит. Внимательные кинозрители увидели в знаменитых российских фильмах и сериалах сбывшиеся предсказания о судьбе России и мира.

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Комментарии
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Алексей Тан
Когда изучать, учить Историю, начинают по художественным фильмам.... то скоро коренной народ России, ... может узнать... что они потомки УкраинЧев и их помесью, с евреями и венграми.
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17 час.
Natalija Osminina
Можно еще посмотреть сериал &quot;ГДР&quot; (2023 г.) о разрушении ГДР, фильм &quot;Разлом Сан-Андреас&quot; - (2015 г.) - фильм-катастрофа в США, &quot;Падение империи&quot; - о начале Гражданской войны в США (2024 г).
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15 час.

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