«Бой начнется с первой минуты»: Литва пугает РФ пятью тысячами немецких солдат

Для постоянного размещения в Литву перебрасывается 45-я бронетанковая бригада Германии с тремя маневренными батальонами и всеми необходимыми подразделениями обеспечения, включая части боевой поддержки и снабжения.
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