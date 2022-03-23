Маленькие инспекторы дорожного движения пришли в детский сад Уссурийска

С начала 2022 года на дорогах Уссурийска травмы получили шестеро детей, двое из которых попали под колеса автомобиля, переходя проезжую часть.
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