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Царьград

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Вице-премьер Мантуров анонсировал меры для восстановления НПЗ

Вице-премьер Мантуров анонсировал меры для восстановления НПЗ

На Восточном экономическом форуме-2026 первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о разработке инициатив для скорейшего восстановления нефтеперерабатывающих заводов.

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