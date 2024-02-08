Виктор Анисимов Что не день то всё новые гениальные тактики и стратеги сидя на своём мягком диванчике, держа свои жопы в тепле и безопасности поучают что и как должна делать армия России.
Отодвинуть линию фронта
Комментарии
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Владимир Балаев
Мудаков всегда хватало. Решают профессионалы, офицеры прошедшие боевые. Стратеги, разведка, Солдаты на линии фронта.
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11 час.
Игорь Михайлович
ну, допустим, отодвинули эту линию. но в тылу, на подконтрольных территориях, появятся новые населённые пункты. и по ним точно так же будут наноситься удары. получается, что фронт надо отодвигать до западной границы украины. и то, не факт, что в таком случае тыл не будет обстреливаться из польши или словакии.
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6 час.
Надежда Белугина
Чтобы сдвинуть линию, надо оставить свои обустроенные места и выйти в чистое поле, где ты на виду. Это необдуманно. Поэтому пусть диванники сглотнут слюну. А воюющие решают сами, где им быть.
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4 час.
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