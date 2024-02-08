Отодвинуть линию фронта

Игорь Михайлович

ну, допустим, отодвинули эту линию. но в тылу, на подконтрольных территориях, появятся новые населённые пункты. и по ним точно так же будут наноситься удары. получается, что фронт надо отодвигать до западной границы украины. и то, не факт, что в таком случае тыл не будет обстреливаться из польши или словакии.