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В двух парках Барнаула начали подготовительные работы по благоустройству

В двух парках Барнаула начали подготовительные работы по благоустройству

В ближайшее время также начнут улучшать и парк "Юбилейный" В Барнауле в парке "Изумрудном" и на территории бывшего парка имени Ленина приступили к подготовительным работам по благоустройству, сообщили в мэрии.

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