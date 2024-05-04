В двух парках Барнаула начали подготовительные работы по благоустройству

В ближайшее время также начнут улучшать и парк "Юбилейный" В Барнауле в парке "Изумрудном" и на территории бывшего парка имени Ленина приступили к подготовительным работам по благоустройству, сообщили в мэрии.
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