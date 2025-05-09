Религиовед Лункин объяснил, почему папа Римский Прево принял имя Лев

Религиовед Роман Лункин в беседе с aif.ru объяснил, почему папа Римский Роберт Прево принял имя Лев.«Имя Лев прочно ассоциируется с темой социальной справедливости, именно об этом в своих энцикликах писал папа Лев XIII еще в конце XIX века.