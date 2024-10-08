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Рианна зацеловала своего роднуличку-мужа, а он надымил ей сигаретой в лицо

Рианна зацеловала своего роднуличку-мужа, а он надымил ей сигаретой в лицо

После молниеносного строительства карьеры, топовых мест в хит-парадах и многомиллионных концертов, Рианна долгое время сидела буквально без работы, дуя щёчки на продюсера Jay-Z, который, вложив денег в Ри-Ри и заработав на ней, плотно занялся свой женой Бейонсе и про более молодую коллегу подзабыл.

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