Рианна зацеловала своего роднуличку-мужа, а он надымил ей сигаретой в лицо

После молниеносного строительства карьеры, топовых мест в хит-парадах и многомиллионных концертов, Рианна долгое время сидела буквально без работы, дуя щёчки на продюсера Jay-Z, который, вложив денег в Ри-Ри и заработав на ней, плотно занялся свой женой Бейонсе и про более молодую коллегу подзабыл.