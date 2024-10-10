НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Лотар Маттеус: «Клопп сможет помочь «Ред Булл» достичь поставленных целей. Они мыслят глобально, а Юрген – это глыба. Он тот, кто умеет зажечь людей» 

Экс-тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд стал главой футбольного направления и будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх