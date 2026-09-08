Британцы подсобили ВСУ «передвижными гробами»

Британские бронемашины Snatch, которые были поставлены украинским вооруженным формированиям официальным Лондоном, обрели на фронте мрачное, но меткое прозвище «передвижные гробы».
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