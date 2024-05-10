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Посол ФРГ: Украина вступит в НАТО только после победы над Россией

Посол ФРГ: Украина вступит в НАТО только после победы над Россией

О членстве Украины в НАТО не может быть и речи до тех пор, пока на ее территории идут боевые действия.

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Комментарии
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Юрий анин
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11 час.
Регина Толстоброва
не видать украине НАТО, нахлебники им тоже не нужны.
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10 час.
Ксения Фотина
Окраинная территория России, как государственность существовать не будет. Такой удел ею заслужен на сто с лишком процентов. Её ошметки, т.е. части проклятой Богом Галичины войдут в нео НАТОвские страны. И то, если само это, так же проклятое бандформирование, будет существовать. Разве может что-то быть справедливее ?!
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5 час.

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