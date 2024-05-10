Посол ФРГ: Украина вступит в НАТО только после победы над Россией

Ксения Фотина

Окраинная территория России, как государственность существовать не будет. Такой удел ею заслужен на сто с лишком процентов. Её ошметки, т.е. части проклятой Богом Галичины войдут в нео НАТОвские страны. И то, если само это, так же проклятое бандформирование, будет существовать. Разве может что-то быть справедливее ?!