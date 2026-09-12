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Аргументы недели

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Появляются все более угрожающие прогнозы относительно развития ИИ

Появляются все более угрожающие прогнозы относительно развития ИИ

Развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества уже в ближайшие четыре года. Такое заявление сделал бывший высокопоставленный сотрудник компании-разработчика нейросетей Джейкоб Коксон.

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