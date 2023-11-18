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Ностальгический тест, который вернет вас в счастливое детство, по сказочно чудному советскому фильму «Три толстяка»

Ностальгический тест, который вернет вас в счастливое детство, по сказочно чудному советскому фильму «Три толстяка»

Даже самые тонкие знатоки имеют шанс заработать жирный трояк по предмету «естествознание кино из советского детства»! фото: кадр из фильма «Три толстяка» (1966)Каждый ребенок в советском детстве должен был сделать три вещи: посмотреть «Три толстяка», немедленно полюбить «Три толстяка» и страстно возжелать тот огромный торт, что пожирали три толстяка, хотя бы кусочек понюхать! Да, и еще четвертое: бесконечно пересматривать «Три толстяка» всякий раз, как взрослые дяди из телевидения включали его в телепрограмму.

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