Ностальгический тест, который вернет вас в счастливое детство, по сказочно чудному советскому фильму «Три толстяка»

Даже самые тонкие знатоки имеют шанс заработать жирный трояк по предмету «естествознание кино из советского детства»! фото: кадр из фильма «Три толстяка» (1966)Каждый ребенок в советском детстве должен был сделать три вещи: посмотреть «Три толстяка», немедленно полюбить «Три толстяка» и страстно возжелать тот огромный торт, что пожирали три толстяка, хотя бы кусочек понюхать! Да, и еще четвертое: бесконечно пересматривать «Три толстяка» всякий раз, как взрослые дяди из телевидения включали его в телепрограмму.