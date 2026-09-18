Жители Одессы заблокировали выезд микроавтобусов ТЦК

Жители Одессы заблокировали выезд двух микроавтобусов территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), чтобы помешать сотрудникам увезти мобилизованного.
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