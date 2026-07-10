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Ura.ru: при обнаружении парши на яблонях необходимо сразу обрезать пораженные листья

Ura.ru: при обнаружении парши на яблонях необходимо сразу обрезать пораженные листья

Парша — серьезное заболевание яблонь, способное значительно снизить урожайность и качество плодов. В июле для борьбы с этой напастью лучше использовать народные средства, так как применение химических препаратов может быть небезопасным, сообщило Ura.

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