Юная туристка погибла во время купания слона: ударил хоботом

Двадцатидвухлетняя иностранная туристка погибла во время купания слона в Таиланде. Центр по уходу за слонами на острове Яо, где произошел инцидент, заявляет, что стремится «обеспечивать ответственное и этичное взаимодействие со слонами».
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