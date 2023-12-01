Экс-чиновник США Робертс: распад СССР застиг Вашингтон врасплох

Бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс рассказал РИА Новости, что США не ожидали распада Советского Союза, руководство страны тех лет верило в необходимость окончания холодной войны, а не победы в ней.
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