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Экс-чиновник США Робертс: распад СССР застиг Вашингтон врасплох

Экс-чиновник США Робертс: распад СССР застиг Вашингтон врасплох

Бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс рассказал РИА Новости, что США не ожидали распада Советского Союза, руководство страны тех лет верило в необходимость окончания холодной войны, а не победы в ней.

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