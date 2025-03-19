Депутат Пилипенко: число платных мест в вузах должно завесить от потребности

В Минобрнауки предложили сократить число платных мест в вузах Москвы и Петербурга. Что ждет студентов и возможен ли возврат к советской системе распределения выпускников? Об этом Анастасии Букреевой на стриме 360.
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