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Муте в матче с Табило оштрафовали на гейм за то, что он якобы показал зрителям средний палец

Муте в матче с Табило оштрафовали на гейм за то, что он якобы показал зрителям средний палец

При счете 3:5 во втором сете Муте показалось, что его оскорбил кто-то из зрителей. Он потребовал выгнать человека и отказывался играть, пока это не сделают.

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