July Rate-Hike Off The Table After Producer Price Inflation Drops Most Since COVID Following yesterday's much cooler than expected, Goldman's Rich Privorotsky notes that today’s PPI print matters more for the core PCE read-through (Fed's favorite inflation indicator), particularly healthcare and financial services.
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