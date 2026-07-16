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Вдова Юрия Николаева умерла через 8 месяцев после его смерти

Вдова Юрия Николаева умерла через 8 месяцев после его смерти

Элеонору Николаеву похоронили рядом с могилой мужа на Троекуровском кладбище. 16 июля 2026 Юрий Николаев с супругой Элеонорой Спустя семь месяцев после смерти известного телеведущего Юрия Николаева скончалась и его вдова Элеонора Николаева — ее жизнь оборвалась 12 июля 2026 года.

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