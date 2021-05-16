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Планы сокращения истребительного парка ВВС США и создания новых истребителей

Планы сокращения истребительного парка ВВС США и создания новых истребителей

Американский журнал "Air Force Magazine" опубликовал материал John A. Tirpak "Air Force Wants to Cut 421 Old Fighters, Buy 304 New Ones" ("ВВС США хотят списать 421 старый истребитель, закупив лишь 304 новых"), в котором сообщается, что, согласно полученным журналом тезисам к обсуждению бюджета США на 2022 финансовый год, военно-воздушные силы США обратятся к Конгрессу США с запросом о выводе из боевого состава 421 устаревшего боевого самолета до 2026 года, заменив их всего 304 новыми истребителями.

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