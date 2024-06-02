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Обратная сторона коттеджных рекордов

Обратная сторона коттеджных рекордов

Объемы коттеджного строительства бьют рекорды. Однако льготная ипотека и резко выросшая себестоимость строительства разбалансировали этот рынок За пять лет себестоимость строительства коттеджа удвоиласьчитайте на monocle.

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