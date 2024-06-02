Обратная сторона коттеджных рекордов

Объемы коттеджного строительства бьют рекорды. Однако льготная ипотека и резко выросшая себестоимость строительства разбалансировали этот рынок За пять лет себестоимость строительства коттеджа удвоиласьчитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии