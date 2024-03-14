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Алиев заявил о небывалой близости к миру Азербайджана с Арменией

Алиев заявил о небывалой близости к миру Азербайджана с Арменией

РИА Новости/Сергей Карпухин В настоящее время Баку и Ереван близки к заключению мирного соглашения. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в выступлении на открытии XI Глобального бакинского форума.

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