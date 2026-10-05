Новый анализ мочи повышает точность диагностики рака мочевого пузыря

Тест https://med.stanford.edu/news/all-news/2026/10/bladder-cance. исследователи из США. Он анализирует фрагменты РНК, которые опухолевые клетки выделяют в мочу.
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