Red Bull установил рекорд скорости пит-стопа. В абсолютной темноте

Magenta Stills / Red Bull Content PoolВ 2019 году на Гран При Бразилии во время обслуживания болида голландца Макса Ферстаппена на дистанции гонки команда Red Bull установила собственный рекорд скорости, проведя пит-стоп за 1,82 секунды.
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