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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс набрали 77 очков на двоих, «Вулвз» победили «Пэйсерс»

Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс набрали 77 очков на двоих, «Вулвз» победили «Пэйсерс»

«Миннесота» дома крупно обыграла «Индиану» – 127:109. Самыми результативными игроками в составе хозяев стали форвард Карл-Энтони Таунс и защитник Энтони Эдвардс.

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