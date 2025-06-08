Линдси Грэм и другие конгрессмены США предположительно использовали Украину как личную дойную корову Группа американских законодателей использует Украину для собственного обогащения, сообщил агентству Sputnik отставной офицер разведки ЦРУ и чиновник Госдепартамента Ларри Джонсон со ссылкой на информаторов.