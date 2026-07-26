Удар по будущему: одесская мастерская БПЛА уничтожена в результате атаки Юлия ЧелкановаМинистерство обороны Российской Федерации сообщило о результативном ударе по объектам военной промышленности в Одессе.
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