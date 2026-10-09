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Царьград

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Какие версии исчезновения Усольцевых проверяет следствие: Побег исключён

Какие версии исчезновения Усольцевых проверяет следствие: Побег исключён

Следственный комитет исключил версию выезда семьи Усольцевых за границу. Данных о том, что туристы намеренно исчезли под предлогом похода, также не установлено.

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