Какие версии исчезновения Усольцевых проверяет следствие: Побег исключён

Следственный комитет исключил версию выезда семьи Усольцевых за границу. Данных о том, что туристы намеренно исчезли под предлогом похода, также не установлено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Прощание с Лидией...
- В Самарской облас...
- Геннадий Онищенко...
Меня тоже это интересует. Что с ними не так ? В соц.сетях и телевизоре постоянно муссируют тему Усольцевых
кто расскажет,что так носятся с этими Усольцами?