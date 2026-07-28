SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

"Я похожа на маму". Анастасия Шубская сравнила себя с матерью Верой Глаголевой

"Я похожа на маму". Анастасия Шубская сравнила себя с матерью Верой Глаголевой

32-летняя жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала кадры из новой фотосессии, на которых сравнила себя со своей покойной матерью, актрисой Верой Глаголевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии