1812: Битва за Московскую Тартарию Очередная война между Тартарией и Европой произошла в начале девятнадцатого века.
1812: Битва за Московскую Тартарию
Комментарии
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Элина Смирнова
Хрен знает.
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Юрий Ильинов
Читал много версий, но Кадыкчанского наиболее логичная. Осталось разобраться с другими европейскими войнами этого периода. Фамилия Романов на латыни звучит, как римская. Какие могут быть войны одетых в одинаковые мундиры?
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