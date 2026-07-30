1812: Битва за Московскую Тартарию

Юрий Ильинов

Читал много версий, но Кадыкчанского наиболее логичная. Осталось разобраться с другими европейскими войнами этого периода. Фамилия Романов на латыни звучит, как римская. Какие могут быть войны одетых в одинаковые мундиры?