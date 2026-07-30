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Славянская доктрина

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1812: Битва за Московскую Тартарию

1812: Битва за Московскую Тартарию

1812: Битва за Московскую Тартарию Очередная война между Тартарией и Европой произошла в начале девятнадцатого века.

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Комментарии
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Элина Смирнова
Хрен знает.
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1 м.
Юрий Ильинов
Читал много версий, но Кадыкчанского наиболее логичная. Осталось разобраться с другими европейскими войнами этого периода. Фамилия Романов на латыни звучит, как римская. Какие могут быть войны одетых в одинаковые мундиры?
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1 м.