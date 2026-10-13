Первый этап «Московского чекапа» прошли более 260 тысяч молодых горожан

Врачи отмечают, что диспансеризация в Москве — больше не формальность.На сайте мэрии сообщили, что с начала реализации новой программы заботы о здоровье «Московский чекап» ее первый онлайн-этап завершили свыше 900 тысяч жителей столицы.
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