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Отчетность MasTec за II квартал 2026 года: рекордные $4,4 млрд выручки и рост портфеля заказов

Отчетность MasTec за II квартал 2026 года: рекордные $4,4 млрд выручки и рост портфеля заказов

Американская инженерно-строительная корпорация MasTec, Inc. (NYSE: MTZ), один из крупнейших поставщиков инфраструктурных решений в области энергетики, связи и чистых технологий, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

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