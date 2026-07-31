Отчетность MasTec за II квартал 2026 года: рекордные $4,4 млрд выручки и рост портфеля заказов

Американская инженерно-строительная корпорация MasTec, Inc. (NYSE: MTZ), один из крупнейших поставщиков инфраструктурных решений в области энергетики, связи и чистых технологий, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года.
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