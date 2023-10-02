А, помните, какой был скандал? Даже сенатор, приведший в парламент Канады бывшего солдата фермахта и заставивший всех тому аплодировать, подал в оставку.
Любопытные последствия аплодисментов ССовцу в парламенте Канады
Комментарии
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чвсатпкьл
Тем временем Трюдо готовится к битве – в конце концов, он как эксперт по политическому выживанию. В среду (27) сказал депутатам-либералам, что им следует избегать разговоров с прессой о приглашении Ханки. Он сказал, что безумие СМИ скоро утихнет, если они будут молчать. Так что ясно кто он такой, он такой же, как и Зеленский.😀😀😀
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1 д.
ч
чвсатпкьл
Сюжет усложняется: 98-летний нацистский коллаборационист Ярослав Ханка опечален тем, что его раскрыли миру, и рассказал об этом канадскому телевидению. Он сказал, что переезжает со своими друзьями в Южную Америку, вероятно, чтобы избежать экстрадиции со стороны польских властей: Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. Все, чего я хотел, это тихо покинуть этот мир со своей семьей, а теперь я буду вынужден отправиться к моим друзьям в Южную Америку... То бишь в Аргентину.
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1 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Не доживёт до переезда- мразь бандеровская. Инфаркт шандарахнет...
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3 час.
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