Образование, или как стать моральным уродом

В последнее время психологам всё чаще приходится сталкиваться с искажённым поведением дошкольников: с одной стороны — необычайная скованность и недоразвитие речи, а с другой — высокая агрессивность и какая-то дикая, зашкаливающая демонстративность.
В последнее время психологам всё чаще приходится сталкиваться с искажённым поведением дошкольников: с одной стороны — необычайная скованность и недоразвитие речи, а с другой — высокая агрессивность и какая-то дикая, зашкаливающая демонстративность.
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