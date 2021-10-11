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Образование, или как стать моральным уродом

Образование, или как стать моральным уродом

В последнее время психологам всё чаще приходится сталкиваться с искажённым поведением дошкольников: с одной стороны — необычайная скованность и недоразвитие речи, а с другой — высокая агрессивность и какая-то дикая, зашкаливающая демонстративность.

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