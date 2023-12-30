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Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Актриса Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи вместе со своей матерью Дженнифер за создание благотворительной организации SameYou, оказывающей помощь людям, которые восстанавливаются после повреждения головного мозга.

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