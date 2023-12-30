Актриса Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи вместе со своей матерью Дженнифер за создание благотворительной организации SameYou, оказывающей помощь людям, которые восстанавливаются после повреждения головного мозга.
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